Михайлов: Алекно — тренер демократичный, но тумаков надавать может

Диагональный казанского «Зенита»поделился мнением насчёт работы с главным тренером команды«Я думаю, что большую часть игрока делает тренер. Он его направляет, мотивирует. Ставит технику, указывает на ошибки. Если он ещё и хороший психолог, он тебе ещё и морально может помочь, преодолеть какие-то свои недуги, препятствия, которые у тебя возникали в детстве или в связи с поражениями. Поэтому я думаю, что это одна из главных фигур вообще в спорте.Я был очень рад, что попал в сборную России в 20 лет. Ведь буквально за год до того я смотрел на всех этих ребят по телевизору. На Тетюхиных, Вербовых. И тут попал в такую команду сразу. Чуть-чуть, наверное, боялся, тушевался вначале. Из молодых, моих ровесников там практически никого не было, все были старше. И потом, опять же, мне помогли влиться в команду, в коллектив, ко мне хорошо относились, старались не замечать мои ошибки. Ну и плюс Владимир Романович Алекно тоже давал много вольностей. Не в плане дисциплины, конечно, а в плане спортивной составляющей. На ошибки закрывал глаза. Конечно, я думаю, что мне это помогло. Меня не сломила та ситуация. Я был предельно мотивирован доказать, что я готов. Доказать, что я могу двигаться дальше, перейти на новый уровень.Алекно, безусловно, демократичный. Может и наказать, если ты не слушаешь или не выполняешь какие-то установки. «Тумаков» надавать, не в буквальном смысле, конечно. И после, и во время игры. Но есть вещи, на которые он даёт вольности. На риск какой-то определённый. Всё зависит, конечно, от матча. Он может подойти, сказать: «Не переживай, всё правильно делал, просто чуть-чуть не получилось». Поэтому, конечно, важно, когда тренер тебя поддерживает», — приводит слова Михайлова «Реальное время».