«Тур» вышел в полуфинал мужского Кубка ЕКВ, вновь одолев «Карловарско»

Французский «Тур» в ответном матче четвертьфинального противостояния Кубка ЕКВ на своей площадке в пяти партиях одолел чешский «Карловарско». В первой встрече также сильнее были волейболисты из Франции.За выход в финал «Тур» поспорит либо с немецким «Юнайтед Рейн-Майн», либо с бельгийским «Линдеманс Алст». Первую встречу выиграли немцы, а ответная пройдёт 15 марта в Бельгии.«Тур» (Франция) — «Карловарско» (Чехия) — 3:2 (25:18, 25:22, 18:25, 22:25, 15:13)3:0.