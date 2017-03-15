«Победа» подаст в суд на Кимерова

Пресс-секретарь авиакомпании «Победа»заявила, что лоукостер не будет извиняться перед диагональным новоуренгойского «ФАКЕЛА»за то, что он был снят с рейса из Самары в Москву, а подаст в суд на него.«У него было забронировано конкретное место, которое указано в посадочном талоне, это место возле прохода, где он не хотел сидеть. Пассажир сам встал и поменялся с другим пассажиром, сев на место с увеличенным пространством для ног у аварийного выхода. Это запрещено правилами авиакомпании. Его несколько раз попросили вернуться на своё место, он вернулся, но уже началась агрессия. Мы будем обращаться в суд, потому что из-за его поведения у нас произошла получасовая задержка, это немаленькие расходы для авиакомпании.Он демонстративно выставлял ноги в проход, хамил бортпроводникам и угрожал. Вместе с ним на борту были и другие волейболисты, но они вели себя прилично, сидели на своих местах, сцен не закатывали», — сказала Селиванова в эфире «Говорит Москва».