«Стамбул ББСК» обыграл «Берлин» в первом матче «Раунда 12» мужской ЛЧ

Турецкий «Стамбул ББСК» в первом матче «Раунда 12» мужской Лиги чемпионов на своей площадке в упорной борьбе переиграл немецкий «Берлин» со счётом 3:2. Ответная встреча состоится 21 марта.За выход в «Финал четырёх» соревнований победитель этого противостояния поспорит либо с московским «Динамо», либо с турецким «Аркасом». Встречи между этими командами пройдут 16 и 21 марта.«Стамбул ББСК» (Турция) — «Берлин» (Германия) — 3:2 (25:20, 30:32, 25:22, 20:25, 15:13).