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175 лет назад 2016
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«Стамбул ББСК» обыграл «Берлин» в первом матче «Раунда 12» мужской ЛЧ

15 марта 2017, среда. 20:38. Волейбол
Турецкий «Стамбул ББСК» в первом матче «Раунда 12» мужской Лиги чемпионов на своей площадке в упорной борьбе переиграл немецкий «Берлин» со счётом 3:2. Ответная встреча состоится 21 марта.

За выход в «Финал четырёх» соревнований победитель этого противостояния поспорит либо с московским «Динамо», либо с турецким «Аркасом». Встречи между этими командами пройдут 16 и 21 марта.

Мужчины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд 12». Первый матч

«Стамбул ББСК» (Турция) — «Берлин» (Германия) — 3:2 (25:20, 30:32, 25:22, 20:25, 15:13).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
15 марта 2017, среда
20:38 «Стамбул ББСК» обыграл «Берлин» в первом матче «Раунда 12» мужской ЛЧ
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Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
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