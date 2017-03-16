«Фенербахче», «Трентино» и «Юнайтед Рейн-Майн» вышли в полуфинал Кубка ЕКВ

Турецкий «Фенербахче» в ответном матче четвертьфинала Кубка ЕКВ на выезде победил французский «Аяччо» и вышел в полуфинал соревнований, где встретится с итальянским «Трентино», вновь оказавшимся сильнее соотечественников из «Пьяченцы».Вторую путёвку в финал разыграют немецкий «Юнайтед Рейн-Майн» и французский «Тур».«Аяччо» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 22:25)0:3.«Трентино» (Италия) — «Пьяченца» (Италия) — 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:15)3:0.«Линдеманс Алст» (Бельгия) — «Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — 2:3 (25:21, 30:32, 17:25, 25:22, 9:15)0:3.