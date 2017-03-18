«Нефтяник» выиграл спор аутсайдеров в ЧР по волейболу

Волейболисты оренбургского «Нефтяника» на своей площадке на тай-брейке обыграли краснодарское «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.Хозяева одержали вторую победу в текущем национальном первенстве. Столько же побед в активе бело-голубых, но по количеству набранных очков «Нефтяник» (12 очков) потеснил краснодарцев (8), поднявшись на 13-е место в турнирной таблице. Добавим, что обе победы «Нефтяника» одержаны над «Динамо», но в первом круге оренбуржцам хватило для победы трёх партий.«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 25:23, 15:13).