Воронков: «Нефтяник» переломил ход матча за счёт брейковой ситуации

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение от «Нефтяника» (2:3) в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«Мы проиграли те мячи, которые не добили до пола, Оренбург вытащил их и забил. „Нефтяник“ сыграл чище, они переломили ход матча за счёт брейковой ситуации, отподавались грамотно. Мы вынуждены были не ошибаться и при этом не доводить. Хозяева удачно сыграли в контратаке», — приводит слова Воронкова сайт Всероссийской федерации волейбола.