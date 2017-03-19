Мельничук: шансы на плей-офф ещё есть, нужно бороться до конца

Главный тренер «Югры-Самотлор»прокомментировал победу над «Енисеем» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по волейболу (3:1).«Первая партия складывалась для нас неудачно. Может, излишняя напряжённость и давление, потому что игра важная была. Начали играть со второй партии, выполнять установку. Результат пришёл, завелись, эмоции появились, начали забивать в атаке, чего в первой партии не было. Дальше всю игру в напряжении держали и себя, и болельщиков: вторая-третья партия очко в очко. Хорошо, что устояла команда, не развалилась в сложные моменты. Победа очень важна в турнирной ситуации.Хотел ли попробовать обоих диагональных? Всё зависит от состояния. Вы видели, Максимов не попал в игру. Надо было принимать решение – я выпустил Буца, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. Саша справился с той ролью, которая ему отводилась. Конечно, он до конца ещё не готов. Но он молодец: проявил бойцовские качества, много сложных мячей выиграл. Я рад за него.Какие ключевые моменты позволили одержать победу? Более организованно сыграли на блоке, много мячей смягчили. Такую установку я давал. Начали смягчать – стало легче играть в защите. Затем хорошо включился Павел Захаров, много важных мячей забил. Это основные моменты.Усилит ли кто-то ещё команду в оставшихся матчах? Весь боеспособный состав в заявке. У нас молодые игроки появились (Литвиненко, Дикарев). Думаю, за ними будущее. Виталий Дикарев приглашён в молодёжную сборную России. Молодое поколение подрастает, ему нужно завоёвывать себе место.Шансы на плей-офф ещё есть. Нужно до конца бороться. Первая задача сохранить место в Суперлиге. А дальше? Если в двух матчах победим, то шансы будут, но тут не всё будет зависеть от нас, но и от соперников», — приводит слова Мельничука пресс-служба ВФВ.