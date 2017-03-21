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Краснодарское «Динамо» победило «Заречье-Одинцово» в турнире за 5-8-е места в ЧР

21 марта 2017, вторник. 19:29. Волейбол
Краснодарское «Динамо» во втором туре первого этапа турнира за пятое-восьмое места в женском чемпионате России на своей площадке уверенно переиграло подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0. В первом туре обе команды оказались сильнее оппонентов.

22 марта бело-голубые встретятся с саратовским «Протоном», а подопечные Вадима Панкова сыграют с «Сахалином».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Турнир за 5-8-е места. Первый этап. 2-й тур. Краснодар

«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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