Прыгнувший на трибуну игрок и танцовщицы с саксофоном. Фото «Динамо» — «Аркас»

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21 марта в Москве на площадке ДС «Динамо» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов «Динамо» обыграло турецкий «Аркас» со счётом 3:0 и вышло в следующий раунд турнира.«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» — «Аркас», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.