Хоаг: желаю московскому «Динамо» удачи в «раунде 6» Лиги чемпионов

Главный тренер турецкого «Аркаса»проанализировал причины неудачи своей команды в ответном матче «раунда 12» мужской Лиги чемпионов с московским «Динамо», в котором его подопечным не удалось взять ни сета.«Мы знали, что матч получится трудным, но мои игроки были более расслабленными, потому что основное давление, особенно после победы в Турции, лежало на волейболистах „Динамо“. Поздравляю российскую команду и желаю ей удачи в „раунде 6“. Последний сет получился долгим и очень хорошим для нас. Для наших молодых игроков это был бесценный опыт», — приводит слова Хоага официальный сайт турнира.