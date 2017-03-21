Ушаков: кричал, чтобы игроки краснодарского «Динамо» не теряли концентрации

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над подмосковным «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 во втором туре утешительного турнира за пятое-восьмое места по итогам чемпионата России.«Сегодня я много кричал во время игры, прежде всего для того, чтобы игроки не потеряли концентрации. Это было необходимо, потому что столько раз бывало, когда девушки теряют внимание и мы проигрываем лёгкие мячи.Все думают, что так как надо играть три дня подряд, то следует растянуть и эмоции на три дня, берегут себя. Я не могу добиться того, чтобы игроки выкладывались в каждой встрече. Мы можем действовать лучше, прежде всего на блоке и в защите. То задание, которое ставится, не соблюдается», — приводит слова Ушакова официальный сайт «Динамо».