Московское «Динамо» поспорит с «Берлином» за выход в «Финал четырёх» ЛЧ

Немецкий «Берлин» в ответном матче «Раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке одержал волевую победу над турецким «Стамбулом ББСК», уступая 0:2 по сетам. Так как первая встреча завершилась в пяти партиях в пользу команды из Турции, победитель противостояния определялся в «золотом» сете, где сильнее были немцы.Таким образом, «Берлин» вышел в «Раунд 6» соревнований, где сыграет с московским «Динамо».«Берлин» (Германия) — «Стамбул ББСК» (Турция) — 3:2 (21:25, 18:25, 25:13, 25:14, 16:14, 15:11)«Золотой» сет: 15:113:2.