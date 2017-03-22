Маричев: игрокам «Аркаса» терять было нечего, они создали нам много проблем

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над турецким «Аркасом» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 33:31). В первой встрече бело-голубые также оказались сильнее в трёх партиях.«Безусловно, игра сложилась гораздо тяжелее, чем матч в Турции. Думаю, нашим соперникам нечего было терять и они вышли раскованными, действовали довольно хорошо и создавали нам много проблем. Если рассматривать сравнение с первой игрой, то мы сделали гораздо меньше эйсов, сыграли немного хуже на блоке и немного хуже принимали.После двух выигранных партий я дал возможность играть практически всем игрокам. Это, возможно, даже не плохо, что завязалась такая упорная борьба в третьем сете, и можно было повнимательнее посмотреть на тех игроков, которые вышли на замену, как они себя проявят в этой обстановке», — цитирует Маричева официальный сайт клуба.