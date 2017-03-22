Тушова: «Динамо-Краснодар» стремится попасть в еврокубки

Доигровщица краснодарского «Динамо»поделилась впечатлениями после победы над «Заречьем-Одинцово» в матче турнира за пятое-восьмое места в чемпионате России со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).«Сегодня мы добавили больше эмоций в нашу игру, сделали меньше ошибок на приёме, в атаке, благодаря этому было легче на площадке. Во второй партии немного сдали, но потом дотянули, показали хорошо себя. Хочется сыграть ещё лучше.Чувствую себя уверено, ведь рядом со мной действуют очень опытные игроки. Их поддержка очень хорошо ощущается.Мотивация, конечно, не та, но мы хотим доказать, что, не попав в первую четвёрку, мы сможем занять пятое место. Это даёт нам право выступать в еврокубках, а мы стремимся к этому», — цитирует Тушову официальный сайт ВФВ.