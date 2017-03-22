Вольвич: есть великие, но незаменимых нет. Откажется один — придут двое других

Блокирующий казанского «Зенита» и сборной России по волейболувысказал своё мнение о привлечении игроков в национальную команду и наказаниях для тех, кто откажется играть.«По-моему, это всё глупость. Вот представьте. Вы выходите на нелюбимую работу, вас заставляют её выполнять, грозя самыми страшными наказаниями. Будете вы работать с желанием и энтузиазмом? Вот и в сборной игрок, которого в неё загнали, будет работать через не хочу, а ещё и начнет разлагать коллектив. Кто от этого выиграет? Есть великие, но незаменимых нет. Откажется один — придут двое других. В сборной должны быть те люди, которые хотят за неё играть», — приводит слова Вольвича «Спорт Бизнес Online».