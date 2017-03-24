Красильников: для борьбы за 5-е место «Заречью» надо проигрывать меньше сетов

Старший тренер «Заречья-Одинцово»прокомментировал победу над «Сахалином» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге со счётом 3:1 (25:15, 25:22, 20:25, 25:20). В первом туре подмосковная команда обыграла «Протон», а во втором уступила краснодарскому «Динамо».«После поражения от „Динамо“ мы расстроились. Обидным был и счёт — 0:3. Чтобы бороться за пятое место, нам надо меньше проигрывать партий. По коэффициенту мы отстаём от краснодарского «Динамо», так что проигранная партия в матче с „Сахалином“ также может нам аукнуться. Хорошо разобрали соперника и начали тоже хорошо. Первую партию провели великолепно, потом сказалась усталость, чуть сбавили обороты, «Сахалин» же поднялся, и завязалась борьба. Недостаток концентрации отразился на том, что мы проиграли партию. Хорошо, что довели дело до победы», — цитирует Красильникова официальный сайт ВФВ.