Гидетти: если ты представляешь «Вакифбанк», то должен выигрывать каждый матч

Главный тренер турецкого «Вакифбанка»прокомментировал победу в первом матче «раунда 6» женской Лиги чемпионов над швейцарским «Волеро» со счётом 3:1 (15:25, 25:20, 25:17, 25:21).«Волеро» очень мощно начал матч. Не могу сказать, что мы играли плохо, просто слишком медленно действовали в атаке. Думаю, игроки ощущали давление, потому что если ты представляешь «Вакифбанк», то должен выигрывать каждый матч. Тем не менее мы сохраняли спокойствие и сумели вернуться в игру. Но пока эта победа ничего не значит. Это лишь первый шаг, но теперь нам нужно победить и в Стамбуле», — цитирует Гидетти официальный сайт ЕКВ.