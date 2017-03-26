Маричев: «Динамо-ЛО» сделало ставку на хорошую сложную подачу

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» (3:1) в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Видно было, что команда соперников сделала ставку на хорошую сложную подачу, они практически всё время рисковали с подачи и, когда у них это получалось, было довольно-таки сложно принять, за счёт этого они нас достали по счёту и во второй, и в третьей партии. В то же время они хорошо принимали и вели хорошую комбинационную игру, видно было, что соперники наши играли с огромным желанием, очень замотивированно. И нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы обыграть эту команду», — приводит слова Маричева пресс-служба ВФВ.