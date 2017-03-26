Согрин: перед «Динамо-ЛО» стоит задача остаться в Суперлиге на будущий сезон

Главный тренер «Динамо-ЛО»прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Было большое количество брака, в основном от волнения, парни хотели показать себя. Надо набираться опыта, на это нужно время, конечно. По нашим соперникам было видно, что они мотивированы не на 100%, каждый понимал, что в игре с командой из Ленинградской области можно отдохнуть, но, надеюсь, что мы это мнение опровергли. В следующем матче будем стараться обыграть «ФАКЕЛ», у нас стоит задача остаться в Суперлиге на будущий сезон», — приводит слова Согрина пресс-служба ВФВ.