Воронков: нужно было побеждать в Оренбурге, чтобы не говорили о договорняке

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал победу над «Югрой-Самотлор» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по волейболу (3:1). Благодаря этой победе бело-голубые покинули последнюю строчку турнирной таблицы.«Мы хорошо подготовились к матчу с «Нефтяником». Но там произошла счастливая для соперника случайность — имея преимущество в четвёртой партии в плюс два очка, нам удалось проиграть. Там, на территории прямого конкурента за сохранение прописки в Суперлиге, победа была бы приятнее вдвойне. Сегодня же было не так уж и сложно удержать тот настрой, склонить чашу весов на свою сторону. Подстёгивать парней не приходилось, тем более что финансовый вопрос успешно разрешился в клубе. Вообще, я считаю, что с началом года в наших действиях произошёл всплеск, и мы показывали хорошую и стабильную игру. Где-то случайность не дала нам возможности побеждать, как это было в матче с «Нефтяником», где-то соперник был силён и не дрогнул, как в игре с «НОВОЙ». А сейчас у нас позитивное настроение, движемся вперёд.Носил ли сегодняшний матч договорной характер, как вчера намекнул наставник «Нефтяника» Владимир Терентьев? Если мы посмотрим турнирную таблицу, то увидим, что победа нужна была и «Самотлору», команда могла попасть в десятку сильнейших. Да, нам надо было побеждать в Оренбурге, тогда мы бы окончательно сняли все эти домыслы.Почему в ситуации, когда катастрофически не хватает игроков, не привлекаю молодёжь? Такая практика действительно существует. Вместе с молодёжной командой мы тренируемся в «Волейграде», и я мог наблюдать игру её состава. Но молодёжная команда решает свои вопросы. Я сознательно принял решение никого не привлекать из молодёжи. Это нам только могло повредить. Мы решили взять принцип «никто, кроме нас». Сами должны были решить свои проблемы. В будущем же я, конечно, планирую брать в основную команду игроков резерва», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Динамо».