Мельничук: с таким нападением «Югре-Самотлор» очень сложно что-то выиграть

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор»прокомментировал поражение от краснодарского «Динамо» в 25-м туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:27, 18:25, 25:22, 18:25).«Поздравляю соперника с победой. Мы же сыграли ниже своих возможностей — это очевидно. Прежде всего плохо действовали в атаке. С таким нападением очень сложно что-то выиграть. Да, у нас были шансы победить в первой партии, где-то не доиграли в защите, где-то недоработали. Вытащили только третью партию, а вторую и четвёртую провалили. Перед этой встречей у нас была повышенная мотивация, потому что победа гарантировала нам 11-е место. Хотелось здесь всё уже решить, но ничего не получилось», — цитирует Мельничука официальный сайт ВФВ.