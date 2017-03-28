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175 лет назад 2016
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Хуанторена не сыграет за Италию в 2017 году, но вернётся в сборную на ЧМ-2018

28 марта 2017, вторник. 00:22. Волейбол
Османи Хуанторена не сыграет за мужскую сборную Италии по волейболу в 2017 году. Звездный игрок решил взять паузу и хорошо отдохнуть этим летом. В 2003-2006 годах он выступал за сборную Кубы, а в 2015-2016-м играл за итальянскую национальную команду, завоевав серебро Олимпийских игр и бронзу чемпионата Европы.

«В этом году я хочу отдохнуть, так как очень устал. А в следующем году хочу принять участие в чемпионате мира», — цитирует волейболиста World of volley.

Таким образом, пропустив международный сезон-2017, Хуанторена вернётся в сборную Италии в 2018 году.
Источник: World of Volley Сообщить об ошибке
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Османи Хуанторена
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