Вербов: получились чуть ли не проводы Тетюхина. Это ещё очень рано

Либеро казанского «Зенита»поделился впечатлениями после победы над белгородским «Белогорьем» в 25-м туре российской Суперлиги. В составе белгородской команды на площадку вышли отец и сын —. «Зенит» одержал победу со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:20).«Выход Тетюхина-младшего? Тут ещё и Геннадий Яковлевич Шипулин со своим выступлением. Первая партия превратилась в какое-то волнительное мероприятие. Думаю, это тактический ход был, 100%. Геннадий Яковлевич говорить умеет, мы это знаем прекрасно. Получились чуть ли не как проводы Тетюхина. Это ещё очень рано. По тому, как Сергей выглядит, они ещё поиграют вместе с сыном», — сказал Вербов после игры.