Колодинский: будем стараться и дальше радовать болельщиков «ФАКЕЛА» своей игрой

Капитан новоуренгойского «ФАКЕЛА»поделился впечатлениями от мастер-класса, который игроки команды провели для учащихся школ Нового Уренгоя 25 марта. После разминки волейболисты продемонстрировали свои волейбольные навыки, а дети старались повторить их приёмы. Школьники также приняли участие в конкурсе подач.«Такие мероприятия показывают, что мы делаем своё дело не зря и что молодое поколение развивается в правильном направлении. Очень приятно видеть в зале так много ребят. Будем стараться и дальше радовать наших болельщиков своей игрой, а такие мастер-классы, безусловно, должны стать традиционными», — цитирует Колодинского официальный сайт клуба.