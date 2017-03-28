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«Трентино» сделал первый шаг на пути к финалу мужского Кубка ЕКВ

28 марта 2017, вторник. 23:04. Волейбол
Итальянский «Трентино» в первом матче полуфинала мужского Кубка ЕКВ с турецким «Фенербахче» на своей площадке одержал победу в трёх сетах. Ответная встреча пройдёт в Стамбуле 1 апреля.

Победитель этой полуфинальной серии в финале встретится либо с французским «Туром», либо с немецким «Юнайтед Рейн-Майн». Первую встречу выиграл «Тур» в трёх партиях, а вторая пройдёт 1 апреля в Германии.

Мужчины. Кубок ЕКВ
Полуфинал. Первый матч

«Трентино» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:0 (25:15, 25:12, 25:23).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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