Шишкин: в Новом Уренгое и в Стамбуле «ФАКЕЛ» будет играть только на победу

Либеро новоуренгойского «ФАКЕЛА»поделился ожиданиями от противостояния с турецким «Галатасараем» в полуфинале Кубка вызова. Первая игра состоится в Новом Уренгое 29 марта. Ответная игра пройдёт в Стамбуле 2 апреля.«С турецкими командами до сих пор встречаться не приходилось, но некоторые игроки «Галатасарая» мне знакомы: против Збигнева Бартмана мы играли, когда он выступал за «Газпром-Югру», а с Самуэлем Туйей пересекались во времена его игры в «Кузбассе». Точно известно одно – с «Галатасараем» будет очень тяжело играть у них дома: болельщики на трибунах громко кричат и барабанят так, что игроки на площадке и во время тайм-аутов не слышат друг друга, и мы должны быть к этому готовы. Поэтому на своей площадке нам нужно выжать из себя максимум — брать три очка.В прошлом году мы остались в шаге от золотых медалей Кубка вызова, так что сейчас настрой на победу просто невероятный. И в Новом Уренгое, и в Стамбуле мы будем играть только на победу. Наш главный тренер Камилло Плачи, возглавляя «Халкбанк», встречался с «Галатасараем» в турецком чемпионате, знает особенности его игры, и, думаю, это поможет нам лучше подготовиться к сопернику», — цитирует Шишкина официальный сайт клуба.