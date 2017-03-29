«Финал шести» мужской Суперлиги пройдёт 5-11 мая

Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение по датам проведения «Финала шести» мужской Суперлиги. Матчи пройдут с 5 по 11 мая, сообщает официальный сайт ВФВ.Право проведения «Финала шести» может быть предоставлено клубам, занявшим первое или второе место на предварительном этапе чемпионата и приславшим особые финансовые условия. Заявки должны быть поданы до 12 апреля.Первое место в чемпионате России за тур до конца регулярного чемпионата занимает «Зенит» (Казань), второе — «Динамо» (Москва).Жеребьёвка состава подгрупп состоится 14 апреля.