Плачи: игроки «ФАКЕЛА» провели матч с «Галатасараем» с высокой концентрацией

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА»поделился впечатлениями от победы своей команды над турецким «Галатасараем» со счётом 3:0 в первом матче полуфинала Кубка Вызова.«У нас сейчас очень насыщенный график – матчи идут один за другим, времени на отдых и восстановление остаётся очень мало, но это нормально для профессиональных волейболистов. Сегодня игроки выполнили основную часть моих тренерских установок, провели матч с высокой концентрацией, и я доволен результатом», — приводит слова Плачи официальный сайт «ФАКЕЛА».