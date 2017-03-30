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Хтей: это нам нужно думать, что противопоставить «Зениту», у Казани всё хорошо

30 марта 2017, четверг. 13:02. Волейбол
Доигровщик «Белогорья» Тарас Хтей поделился ожиданиями от противостояния с казанским «Зенитом» в «раунде 6» Лиги чемпионов. В 25-м туре чемпионата России «Белогорье» проиграло «Зениту» со счётом 0:3 (15:25, 22:25, 20:25). Первый матч «раунда 6» пройдёт в Казани 4 апреля.

«Игра в чемпионате России не имела столь серьёзного значения. Это разведка перед боем, когда оба соперника аккуратно «щупают» друг друга. В Лиге чемпионов мы будем настроены только на победу и выжмем из себя максимум.

Я думаю, „Зениту“ меняться не надо. В чемпионате России они выиграли 25 матчей из 25 и претендуют на то, чтобы закончить внутренний сезон вообще без потерь очков. У них есть всё – и игроки, и бюджет. Комплектация – одна из лучших в мире. Это нам нужно думать, что им противопоставить, а у Казани всё хорошо. Один из лучших клубов мира на данный момент. И в чемпионате России никто, кроме «Газпрома-Югра» и «Кузбасса», не смог у них выиграть больше одного очка. Попробуем навязать им свой волейбол и создать борьбу, порадовав наших болельщиков. Думаю, всем будет интересно», – цитируют Хтея «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Газпром-Югра МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс Тарас Хтей Лига чемпионов - Волейбол
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