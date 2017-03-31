Табуренко: талисман «Ленинградки» должен был получиться симпатичным и дерзким

Дизайнер из Санкт-Петербурга Валерия Табуренко, выигравшая конкурс на создание талисмана женской волейбольной команды «Ленинградка», рассказала, как проходила работа над проектом.
«В работе мне очень помогли контрастные цвета: жёлтый и черный. Было несколько вариаций. Но к тому, что существует сейчас, я пришла достаточно быстро.
Я знала, что в образе пчелы должно быть много человечности, что ли. Мой персонаж должен был затем научиться играть в волейбол. Быть блокирующим, нападающим, либеро. В общем, исполнять все элементы волейбола, и в этих движениях затем появиться на атрибутике клуба. Персонаж должен был получиться симпатичным и дерзким. Бойкая такая должна была получиться девчонка», — цитирует Табуренко официальный сайт клуба.
Фото доступно на официальном сайте клуба.