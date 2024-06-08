Шкулявичус — новый игрок уфимского «Урала»

Российский волейболист Романас Шкулявичус подписал контракт с уфимским «Уралом» и будет играть в команде в качестве диагонального. Сам Шкулявичус заявил, что ответ на это предложение уже был в сердце.

«Положительные эмоции, что уж скрывать. Неожиданно поступило предложение, ответ на которое уже был в сердце. Поэтому особых переговоров, каких-то и не было, все произошло очень стремительно», — приводит слова спортсмена пресс-служба ВК «Урал».

Контракт со ним рассчитан на сезон-2024/2025. Шкулявичус перешел в уфимскую команду из московского «Динамо». В своей игровой карьере он выступал за «Союз-СКА» (Красногвардейск), «Грозный» (Грозный), «Кузбасс» (Кемерово), «Нова» (Новокуйбышевск).

За прошедший сезон на счету волейболиста 158 очков, 6 эйсов, 15 блоков, 48% точных атак из 283, 49 ошибок за 22 матча (45 партий).