Александр Мельников — новый блокирующий «Белогорья»

Центральный блокирующий Александр Мельников стал новым игроком волейбольного клуба «Белогорье». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Добро пожаловать в команду! Александр Мельников — игрок «Белогорья». Игра в центре сетки обещает быть эффектной, зрелищной и надёжной», — говорится в заявлении клуба.

Блокирующий подписал с волейбольным клубом контракт, рассчитанный на два года. Последние три сезона Мельников выступал в составе «Факела» из Нового Уренгоя.

В этом чемпионате Александр стал четвёртым в команде по набранным очкам — 213. Из них 124 он набрал в атаке (52%), сделал 62 блока (0,61 за сет) и 27 эйсов (0,26 за сет).

Ранее российский волейболист Валентин Голубев вернулся в стан команды «Белогорье» (Белгород). Предыдущей командой спортсмена был МВК «Кузбасс» (Кемерово).