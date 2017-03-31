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Вербов: в ЛЧ важно не давать Тетюхину творить чудеса, на которые он способен

31 марта 2017, пятница. 17:31. Волейбол
Волейболист «Зенита» Алексей Вербов считает, что матчи «раунда 6» Лиги чемпионов против «Белогорья» не будут иметь ничего общего с последней встречей команд в чемпионате России, которую казанцы легко выиграли в Белгороде со счётом 3:0.

«Что касается недавней сухой победы над «Белогорьем» в чемпионате, то выводы уже сделаны, мы понимаем, что белгородцы не настраивались на этот матч на 100%. У них было своеобразное шоу в этот день — сын Серёги Тетюхина играл. Было видно, что ребята не умирают на площадке. Это хороший повод напрочь забыть прошлую игру и настраиваться на тяжелейшие поединки, которые пройдут 4 и 13 апреля.

Последняя игра против белгородцев также имеет небольшой плюс – мы два дня провели на спортивной арене, где скоро состоится очень важный для «Зенита» матч. С точки зрения психологии, это очень хорошо.

Сильные стороны «Белогорья» – это, безусловно, их подача, на которой они набирают очень много очков. С помощью подачи они вытягивали и тяжёлые матчи, и тяжёлые концовки игр. Наша команда понимает, что будет сложно принимать мяч, но подготовка к этому идёт полным ходом. Важнейшим элементом нашей игры будет именно то, как «Зенит» справится с подачей белгородцев. Еще одна сильная сторона «Белогорья» – это игра Дмитрия Мусэрского, который набирает в команде львиную долю очков. Соответственно, то, насколько «Зенит» справится именно с его игрой, – ещё один из залогов успеха этого противостояния. Но и без Мусэрского хватает в стане соперников классных игроков. Это и Сергей Тетюхин – стабилизирующий игрок «Белогорья», как и любой другой команды, в которой он играет. Сергей много значит для «Белогорья». Он – душа этой команды, он даёт огромный эмоциональный посыл молодым игрокам, смотрящим на него с открытым ртом. Поэтому ещё одна наша задача – постараться вывести его из равновесия. Важно не давать творить ему чудеса, на которые он по-прежнему способен. У «Белогорья» много сильных сторон. Будет интересный и тяжёлый матч», – приводит слова Вербова «Татар-информ».
Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Зенит-Казань Алексей Вербов Сергей Тетюхин
Новости. Волейбол
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