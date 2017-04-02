Клюка: от ответного матча с «Галатасараем» жду только победы

Доигровщик «ФАКЕЛА»перед ответным матчем с «Галатасараем» в полуфинале волейбольного Кубка Вызова рассказал, чего стоит ожидать от предстоящей встречи.«Зал, в котором мы будем играть, мне знаком – в 2015 году в составе молодёжной сборной U23 мы здесь провели товарищеский матч против турецкой команды. Атмосфера в зале и в целом в Турции мне тогда понравилась – нам выделили время для прогулки по городу, мы посмотрели достопримечательности, увидели знаменитые мечети. Правда, на игру к нам пришло всего несколько человек болельщиков, так что я не смог в полной мере оценить то, как поддерживают свои команды турецкие фанаты.Что жду от нынешнего матча? Победы. А какой она будет – не так важно. Мы работаем на результат. Мы рассчитываем, что в Стамбуле «Галатасарай» сыграет в другой волейбол, чем на выезде. В Новом Уренгое они совершенно ничего не показали из того, что мы от них ожидали. Возможно, они просто усыпляли нашу бдительность. Не удивляюсь, если в составе «Галатасарая» сейчас появится и пара новых игроков, и рисунок игры совершенно поменяется. Горячие восточные команды, особенно при поддержке своих трибун, порой выстреливают самым неожиданным образом. Так что мы настроены на сопротивление хозяев, все знают, что такое играть в Турции — нужно забивать в середину площадки, только тогда можно рассчитывать на уверенную победу», — приводит слова Клюки официальный сайт «ФАКЕЛА».