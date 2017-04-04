РФ представит женскую и мужскую команды по волейболу на снегу на финале ЧЕ

Россия впервые представит женскую и мужскую команды по волейболу на снегу на финале чемпионата Европы, который пройдёт в Италии весной 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу чемпионата России.На прошедшем в Сочи чемпионате России по волейболу на снегу победы одержали дуэты«Победителей и призёров чемпионата России по волейболу на снегу в Сочи награждала Анна Сидорова — капитан женской сборной России по кёрлингу, которая неделю назад выиграла историческое серебро чемпионата мира», — сообщил источник.