Вербов: ключевым моментом станет то, как «Зениту» удастся справиться с Мусэрским

Либеро казанского «Зенита»поделился ожиданиями от противостояния с белгородским «Белогорьем» в «раунде шести» Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Казани 4 апреля.«Сильные стороны „Белогорья“ — подача, а также мощная и стабильная игра Дмитрия Мусэрского, главного бомбардира команды. Ключевым моментом станет то, как „Зениту“ удастся справиться с атаками Мусэрского. Это может предрешить исход противостояния», — цитирует Вербова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.