«Экзачибаши» одолел «Фенербахче» и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Турецкий «Экзачибаши» в ответном матче «раунда 6» плей-офф женской Лиги чемпионов переиграл соотечественниц из «Фенербахче» со счётом 3:1. Российская доигровщица победителейнабрала пять очков.Первая встреча завершилась в пользу «Фенербахче» в пяти партиях. Таким образом, «Экзачибаши» вышел в «Финал четырёх», который пройдёт в Тревизо (Италия) 22 и 23 апреля.«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — 1:3 (31:29, 14:25, 25:27, 23:25)3:2.