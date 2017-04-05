Леон: я себя предателем не считаю

Доигровщик казанского «Зенита»рассказал, как складывается ситуация с получением им разрешения выступать за сборную Польши.«Федерация волейбола Польши делает всё возможное, но Куба не хочет давать мне свободу и разрешение играть за сборную Польши. В других видах спорта, как, например, в теннисе или футболе, игроки могут менять свои национальные команды, если этого хотят. Но мой случай очень трудный. Впрочем, не только мой, а все случаи игроков из Кубы.Я принял решение – я хочу играть за сборную Польши. Это не значит, что я не люблю Кубу. Я люблю её. Я родился и вырос там, там я получил образование, и моя семья по-прежнему живёт там. Но по ряду причин я решил не играть за сборную Кубы, и она должна уважать мой выбор, моё решение. Это не то, что думают некоторые люди, которые считают, что я выбрал Польшу из-за экономических и финансовых причин. Я отдал Кубе всё, что она хотела от меня на тот момент, и заплатил за это высокую цену. Сейчас я хочу жить ради своей семьи, ради себя, ради своей новой страны. Но Куба не хочет принимать это. Вот и всё. Меня называют предателем, но я себя предателем не считаю», — цитирует Леона «Р-Спорт».