Панченко: «Динамо» очень радо, что удалось войти в «Финал четырёх» ЛЧ

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал выход команды в «Финал четырёх» женской волейбольной Лиги чемпионов после двух побед в «раунде 6» над итальянской «Моденой» со счётом 3:0.«Всё отлично! Мы будем играть в «Финале четырёх» и едем в Тревизо! Мы чувствовали большую ответственность, и мы очень рады, что нам удалось войти в финал! Этого ждали все: и игроки, и руководство! Мы очень довольны!» — приводит слова Панченко официальный сайт женского волейбольного клуба «Динамо».