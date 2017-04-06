Гидетти: «Вакифбанк» поедет на «Финал четырёх» Лиги чемпионов за трофеем

Главный тренер турецкого «Вакифбанка»поделился впечатлениями от победы в ответном матче «раунда 6» женской Лиги чемпионов со швейцарским «Волеро».«Я очень рад этой победе, потому что „Волеро“ — очень сильная команда, которая продемонстрировала свой потенциал в первом сете. Это был трудный матч для нас, особенно учитывая потерю Милены Рашич из-за травмы. Мои игроки показали потрясающий волейбол.Мы пропустили всего один „Финал четырёх“ Лиги чемпионов за последние семь лет. Думаю, это большой успех. Мы не хотим быть вторыми, третьими или четвёртыми. Мы хотим быть первыми и поедем в Италию за трофеем», — приводит слова Гидетти официальный сайт турнира.