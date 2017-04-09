Хабибуллин: теперь — плей-офф, всё только начинается

Главный тренер «Газпрома-Югра»после победы своей команды над краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 в 26-м туре мужского чемпионата России признался, что успех дался его подопечным непросто.«Тяжело играть такие игры, тут много составляющих, не видных на первый взгляд. Внешне всё получилось хорошо и красиво, внутренний нерв – это другое. Хочу сказать спасибо всем болельщикам и людям клуба за выдержку и терпение в регулярном сезоне. Теперь – плей-офф. Всё только начинается! Я так думаю», — приводит слова Хабибуллина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.