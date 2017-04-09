Маричев: очень сложно мотивировать игроков на такие матчи, как с «НОВОЙ»

Главный тренер московского «Динамо»оценил игру своих подопечных в матче 26-го тура мужского чемпионата России с новокуйбышевской «НОВОЙ», в котором бело-голубые победили со счётом 3:1.«Очень сложно мотивировать игроков на такие матчи. В четверг мы только вернулись из Германии, где провели сложный матч. Плюс проходит какая-то акклиматизация, да и вообще, игрокам довольно тяжело играть в таком напряжённом графике.Тем не менее мы победили, „НОВА“ очень хорошо играла, составила хорошую конкуренцию. У нас многое не получалось, но я видел в глазах команды желание играть, ошибки были совершены не от нежелания биться, а от усталости», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.