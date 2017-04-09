Брянский: понравилась игра «НОВЫ» в двух последних сетах матча с «Динамо»

Наставник новокуйбышевской «НОВЫ»прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» со счётом 1:3 в 26-м туре мужского чемпионата России.«Матч никакого принципиального значения не имел, но профессиональные игроки в каждом матче должны показывать качественный волейбол, демонстрировать бойцовский характер, быть лучшими. Матч с „Динамо“ можно отнести к положительным, мне понравилась игра наших ребят в двух последних партиях.Для победы нам помешали собственные ошибки, в концовках мы не подали три подачи, в то время как «Динамо» сработало хорошо, они молодцы. Вот и всё. Но матч можно занести в актив: я посмотрел кое-какие взаимодействия игроков, наигровки, которые планирую задействовать в матчах плей-офф чемпионата против Новосибирска», — приводит слова Брянского официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.