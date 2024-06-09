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Раджаб Шахбанмирзаев — новый игрок новосибирского «Локомотива»

Раджаб Шахбанмирзаев — новый игрок новосибирского «Локомотива»
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Российский волейболист Раджаб Шахбанмирзаев стал новым игроком новосибирского волейбольного клуба «Локомотив». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Раджаб, добро пожаловать! Тепло встречаем нового диагонального нашей команды – Раджаб Шахбанмирзаев после четырех сезонов в Сургуте переезжает в Новосибирск На пути к новым победам», — говорится в социальных сетях клуба.

Ранее Раджаб Шахбанмирзаев играл на позиции диагонального в сургутском клубе «Газпром-Югра».

Напомним, связующий Вадим Ожиганов стал новым игроком новосибирского «Локомотива». Также команду пополнил серебряный призёр Олимпийских игр в Токио связующий Игорь Кобзарь и сербский доигровщик Марко Ивович. Предстоящий сезон будет уже восьмым для Ивовича в России.

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