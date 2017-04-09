Косарев: в плей-офф всё будет зависеть только от «Белогорья»

Старший тренер «Белогорья»поделился впечатлениями от победы своей команды над кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:2 в 26-м туре чемпионата России.«Игра показала, что для некоторых игроков в сложные моменты выдержать напряжение и поддержать игру пока сложновато. Из-за этого совершаются простые ошибки, например, «настучались» в блок, что не свойственно нашей команде. Всегда есть, над чем работать, время до плей-офф тоже есть, так что будем это исправлять.Что касается группового этапа, то я остался недоволен тем, что в начале чемпионата мы набрали ненужные проигрыши. Несколько матчей мы не должны были проигрывать. Но что было, то было. Смысла оглядываться назад я не вижу. Мы будем двигаться вперёд. В плей-офф всё будет зависеть только от нашей команды, от того, как мы сами сыграем», — приводит слова Косарева официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.