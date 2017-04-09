«Ярославич» заменит «Нефтяник» в волейбольной Суперлиге

По итогам чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «А» прямую путёвку в Суперлигу завоевал победитель соревнований клуб «Ярославич». Несмотря на то что ярославцы на протяжении длительного времени лидировали в турнирной таблице, оформить повышение в классе подопечныесмогли только после первого матча заключительного тура со «Спортакадемией-ВРЗ» из Стерлитамака. Одержав победу в трёх партиях, «Ярославич» стал недосягаем для соперников и в сезоне-2017/18 заменит в Суперлиге оренбургский «Нефтяник».«Ярославич» в Суперлиге не новичок. Команда, созданная нынешним главным тренером мужской сборной России, выступала в элитном дивизионе национального чемпионата с сезона-1999/2000 по сезон-2013/14 (с перерывом на сезон-2006/07). Лучшим достижением «Ярославича» является 4-е место в Суперлиге.Призёры Высшей лиги «А» барнаульский «Университет» и пермское «Прикамье» сыграют в переходном турнире с командами, занявшими 12-е и 13-е место в Суперлиге – «Динамо-ЛО» и краснодарским «Динамо».