Пушина и Шевчук вошли в символическую сборную чемпионата Европы U18

Стала известна символическая сборная прошедшего в Нидерландах чемпионата Европы среди девушек не старше 18 лет. Самым полезным игроком турнира была признана итальянка Терри Энвеонву. Россиянка Виктория Пушина стала одной из лучших блокирующих, а Валерия Шевчук — одной из лучших доигровщиц, сообщает официальный сайт ЕКВ.
В символическую сборную вошли:
связующая – Ракель Морелло (Италия);
диагональная – Терри Энвеонву (Италия);
блокирующие – Виктория Пушина (Россия), Юлия Кислюк (Беларусь);
доигровщицы – Валерия Шевчук (Россия), Елена Пьетрини (Италия);
либеро – Мила Кочич (Сербия).