Пушина и Шевчук вошли в символическую сборную чемпионата Европы U18

Стала известна символическая сборная прошедшего в Нидерландах чемпионата Европы среди девушек не старше 18 лет. Самым полезным игроком турнира была признана итальянка. Россиянкастала одной из лучших блокирующих, а— одной из лучших доигровщиц, сообщает официальный сайт ЕКВ.связующая – Ракель Морелло (Италия);диагональная – Терри Энвеонву (Италия);блокирующие – Виктория Пушина (Россия), Юлия Кислюк (Беларусь);доигровщицы – Валерия Шевчук (Россия), Елена Пьетрини (Италия);либеро – Мила Кочич (Сербия).