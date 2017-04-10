Королёв: побеждать всегда приятно, а творить историю приятно вдвойне

, выигравший первый в истории чемпионат России по волейболу на снегу в паре, поделился впечатлениями от прошедших в Сочи соревнований. Турнир прошёл на высоте 1170 метров в горнолыжном курорте «Роза Хутор». В финале они в двух сетах обыграли«В прошлом на протяжении лет 5 доводилось играть в волейбол на снегу, но всё это был не тот уровень. При таком количестве болельщиков, при таком уровне организации и соперников – ни разу. Побеждать всегда приятно, а творить историю приятно вдвойне. Здорово, что у нас теперь проводятся соревнования такого крупного масштаба. Спасибо моему партнёру и всем, кто за нас переживал», — сказал Королёв.