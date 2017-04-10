Кристофани: сборная Италии расстроена поражением, но Россия в финале была лучше

Главный тренер сборной Италии среди девушек не старше 18 летподелился впечатлениями после поражения от россиянок в финале чемпионата Европы в Нидерландах. Командаоказалась сильнее со счётом 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10).«Поздравляю сборную России. Конечно, мы расстроены, но в финале сборная России была лучше. До финала мы проводили прекрасный турнир. Мы завоевали путёвку на чемпионат мира. Надеюсь, там мы сможем показать свою лучшую игру», — приводит слова Кристофани официальный сайт ЕКВ.